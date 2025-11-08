BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Vouch v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija VOUCH je 3,504,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VOUCH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Vouch v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija VOUCH je 3,504,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VOUCH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o VOUCH

Informacije o ceni VOUCH

Kaj je VOUCH

Uradna spletna stran VOUCH

Tokenomika VOUCH

Napoved cen VOUCH

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Vouch Logotip

Vouch Cena (VOUCH)

Nerazporejeno

Cena 1 VOUCH v USD v živo:

--
----
-9.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Vouch (VOUCH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:36:46 (UTC+8)

Današnja cena Vouch

Današnja cena kriptovalute Vouch (VOUCH) v živo je --, s spremembo 9.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VOUCH v USD je -- na VOUCH.

Kriptovaluta Vouch je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,504,400, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 97.54B VOUCH. V zadnjih 24 urah se je VOUCH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VOUCH premaknil +1.07% v zadnji uri in -34.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Vouch (VOUCH)

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

--
----

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

97.54B
97.54B 97.54B

97,539,314,063.40321
97,539,314,063.40321 97,539,314,063.40321

Trenutna tržna kapitalizacija Vouch je $ 3.50M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VOUCH je 97.54B, skupna ponudba pa znaša 97539314063.40321. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.50M.

Zgodovina cene Vouch, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.07%

-9.47%

-34.54%

-34.54%

Zgodovina cen Vouch (VOUCH) v USD

Danes je bila sprememba cene Vouch v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Vouch v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Vouch v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Vouch v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-9.47%
30 dni$ 0-19.40%
60 dni$ 0+63.21%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Vouch

Napoved cene Vouch (VOUCH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VOUCH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Vouch (VOUCH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Vouch lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Vouch v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VOUCH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Vouch.

Kaj je Vouch (VOUCH)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.

Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.

Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.

A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.

Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.

A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Vouch (VOUCH)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Vouch

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Vouch?
Če bi kriptovaluta Vouch rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Vouch.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:36:46 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Vouch (VOUCH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Vouch

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6696
$0.6696$0.6696

+1,239.20%

Flux

Flux

FLUX

$0.29050
$0.29050$0.29050

+165.70%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000015500
$0.000015500$0.000015500

+158.33%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000002336
$0.00000000002336$0.00000000002336

+46.18%

0G

0G

0G

$1.522
$1.522$1.522

+45.78%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.