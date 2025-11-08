Vouch Cena (VOUCH)
Današnja cena kriptovalute Vouch (VOUCH) v živo je --, s spremembo 9.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VOUCH v USD je -- na VOUCH.
Kriptovaluta Vouch je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,504,400, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 97.54B VOUCH. V zadnjih 24 urah se je VOUCH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je VOUCH premaknil +1.07% v zadnji uri in -34.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Vouch je $ 3.50M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VOUCH je 97.54B, skupna ponudba pa znaša 97539314063.40321. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.50M.
+1.07%
-9.47%
-34.54%
-34.54%
Danes je bila sprememba cene Vouch v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Vouch v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Vouch v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Vouch v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-9.47%
|30 dni
|$ 0
|-19.40%
|60 dni
|$ 0
|+63.21%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Vouch lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.
PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.
Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.
Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.
A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.
Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.
A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).
