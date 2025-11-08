Današnja cena Vortex

Današnja cena kriptovalute Vortex (VORTEX) v živo je $ 0.00000137, s spremembo 12.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VORTEX v USD je $ 0.00000137 na VORTEX.

Kriptovaluta Vortex je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,669.26, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B VORTEX. V zadnjih 24 urah se je VORTEX trgovalo med $ 0.00000136 (najnižje) in $ 0.00000167 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0003032, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000108.

V kratkoročni uspešnosti se je VORTEX premaknil +0.04% v zadnji uri in -10.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Vortex (VORTEX)

Tržna kapitalizacija $ 13.67K$ 13.67K $ 13.67K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.67K$ 13.67K $ 13.67K Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

