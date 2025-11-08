Današnja cena VOLT

Današnja cena kriptovalute VOLT (XVM) v živo je $ 0.00297225, s spremembo 4.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XVM v USD je $ 0.00297225 na XVM.

Kriptovaluta VOLT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,972,576, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.87M XVM. V zadnjih 24 urah se je XVM trgovalo med $ 0.00269677 (najnižje) in $ 0.0032736 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.078437, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00145538.

V kratkoročni uspešnosti se je XVM premaknil -2.71% v zadnji uri in -8.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije VOLT (XVM)

Tržna kapitalizacija $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Zaloga v obtoku 999.87M 999.87M 999.87M Skupna ponudba 999,867,696.96229 999,867,696.96229 999,867,696.96229

