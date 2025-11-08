Današnja cena VCRED

Današnja cena kriptovalute VCRED (VCRED) v živo je $ 1.001, s spremembo 0.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VCRED v USD je $ 1.001 na VCRED.

Kriptovaluta VCRED je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,618,247, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 12.60M VCRED. V zadnjih 24 urah se je VCRED trgovalo med $ 0.990668 (najnižje) in $ 1.006 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.006, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.983628.

V kratkoročni uspešnosti se je VCRED premaknil -0.05% v zadnji uri in +0.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije VCRED (VCRED)

Tržna kapitalizacija $ 12.62M$ 12.62M $ 12.62M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.00B$ 1.00B $ 1.00B Zaloga v obtoku 12.60M 12.60M 12.60M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

