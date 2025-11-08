Današnja cena USX

Današnja cena kriptovalute USX (USX) v živo je $ 0.999864, s spremembo 0.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USX v USD je $ 0.999864 na USX.

Kriptovaluta USX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 275,157,718, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 275.19M USX. V zadnjih 24 urah se je USX trgovalo med $ 0.998665 (najnižje) in $ 1.003 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.017, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.998665.

V kratkoročni uspešnosti se je USX premaknil +0.02% v zadnji uri in -0.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije USX (USX)

Tržna kapitalizacija $ 275.16M$ 275.16M $ 275.16M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 275.16M$ 275.16M $ 275.16M Zaloga v obtoku 275.19M 275.19M 275.19M Skupna ponudba 275,194,148.737295 275,194,148.737295 275,194,148.737295

