Današnja cena USDu

Današnja cena kriptovalute USDu (USDU) v živo je $ 1.001, s spremembo 0.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDU v USD je $ 1.001 na USDU.

Kriptovaluta USDu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22,380,600, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 22.36M USDU. V zadnjih 24 urah se je USDU trgovalo med $ 0.996947 (najnižje) in $ 1.001 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.018, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.987204.

V kratkoročni uspešnosti se je USDU premaknil +0.02% v zadnji uri in -0.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije USDu (USDU)

Tržna kapitalizacija $ 22.38M$ 22.38M $ 22.38M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 22.38M$ 22.38M $ 22.38M Zaloga v obtoku 22.36M 22.36M 22.36M Skupna ponudba 22,360,881.939418 22,360,881.939418 22,360,881.939418

Trenutna tržna kapitalizacija USDu je $ 22.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USDU je 22.36M, skupna ponudba pa znaša 22360881.939418. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 22.38M.