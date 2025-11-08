BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Uranus DEX v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija URA je 916 940 USD. Spremljajte posodobitve cen iz URA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Uranus DEX Cena (URA)

Cena 1 URA v USD v živo:

$0,00091576
$0,00091576
-6,80%1D
Uranus DEX (URA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:34:44 (UTC+8)

Današnja cena Uranus DEX

Današnja cena kriptovalute Uranus DEX (URA) v živo je --, s spremembo 6,81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz URA v USD je -- na URA.

Kriptovaluta Uranus DEX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 916 940, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999,91M URA. V zadnjih 24 urah se je URA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0,00102199 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0,00970236, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je URA premaknil -0,02% v zadnji uri in -34,08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Uranus DEX (URA)

$ 916,94K
$ 916,94K

--
--

$ 916,94K
$ 916,94K

999,91M
999,91M

999 906 230,436889
999 906 230,436889

Trenutna tržna kapitalizacija Uranus DEX je $ 916,94K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba URA je 999,91M, skupna ponudba pa znaša 999906230.436889. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 916,94K.

Zgodovina cene Uranus DEX, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0
24H Nizka
$ 0,00102199
$ 0,00102199
24H Visoka

$ 0
$ 0

$ 0,00102199
$ 0,00102199

$ 0,00970236
$ 0,00970236

$ 0
$ 0

-0,02%

-6,80%

-34,08%

-34,08%

Zgodovina cen Uranus DEX (URA) v USD

Danes je bila sprememba cene Uranus DEX v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Uranus DEX v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Uranus DEX v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Uranus DEX v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-6,80%
30 dni$ 0-77,57%
60 dni$ 0+22,65%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Uranus DEX

Napoved cene Uranus DEX (URA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena URA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0,00%.
Napoved cen Uranus DEX (URA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Uranus DEX lahko dosegla rast 0,00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Uranus DEX (URA)

Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.

Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.

The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.

The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.

As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Uranus DEX?
Če bi kriptovaluta Uranus DEX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Uranus DEX.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:34:44 (UTC+8)

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,6896

$0,28830

$0,000015600

$0,00000000002556

$1,525

