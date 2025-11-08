Današnja cena Uranus DEX

Današnja cena kriptovalute Uranus DEX (URA) v živo je --, s spremembo 6,81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz URA v USD je -- na URA.

Kriptovaluta Uranus DEX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 916 940, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999,91M URA. V zadnjih 24 urah se je URA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0,00102199 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0,00970236, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je URA premaknil -0,02% v zadnji uri in -34,08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Uranus DEX (URA)

Tržna kapitalizacija $ 916,94K$ 916,94K $ 916,94K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 916,94K$ 916,94K $ 916,94K Zaloga v obtoku 999,91M 999,91M 999,91M Skupna ponudba 999 906 230,436889 999 906 230,436889 999 906 230,436889

Trenutna tržna kapitalizacija Uranus DEX je $ 916,94K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba URA je 999,91M, skupna ponudba pa znaša 999906230.436889. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 916,94K.