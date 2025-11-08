Današnja cena Uno

Današnja cena kriptovalute Uno (UNO) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UNO v USD je -- na UNO.

Kriptovaluta Uno je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,782.38, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B UNO. V zadnjih 24 urah se je UNO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00000703, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UNO premaknil -- v zadnji uri in -13.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Uno (UNO)

Tržna kapitalizacija $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

