Današnja cena Unit Pump

Današnja cena kriptovalute Unit Pump (UPUMP) v živo je $ 0.00383231, s spremembo 4.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UPUMP v USD je $ 0.00383231 na UPUMP.

Kriptovaluta Unit Pump je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 122,438,849, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 31.90B UPUMP. V zadnjih 24 urah se je UPUMP trgovalo med $ 0.00362473 (najnižje) in $ 0.00429003 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00878431, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00228745.

V kratkoročni uspešnosti se je UPUMP premaknil +0.62% v zadnji uri in -14.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Unit Pump (UPUMP)

Tržna kapitalizacija $ 122.44M$ 122.44M $ 122.44M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.84B$ 3.84B $ 3.84B Zaloga v obtoku 31.90B 31.90B 31.90B Skupna ponudba 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

