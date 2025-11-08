Današnja cena Unit Plasma

Današnja cena kriptovalute Unit Plasma (UXPL) v živo je $ 0.306056, s spremembo 17.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UXPL v USD je $ 0.306056 na UXPL.

Kriptovaluta Unit Plasma je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 110,199,741, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 360.06M UXPL. V zadnjih 24 urah se je UXPL trgovalo med $ 0.260257 (najnižje) in $ 0.348965 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.57, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.228128.

V kratkoročni uspešnosti se je UXPL premaknil +0.22% v zadnji uri in +3.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Unit Plasma (UXPL)

Tržna kapitalizacija $ 110.20M$ 110.20M $ 110.20M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.06B$ 3.06B $ 3.06B Zaloga v obtoku 360.06M 360.06M 360.06M Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Unit Plasma je $ 110.20M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba UXPL je 360.06M, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.06B.