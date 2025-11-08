Današnja cena Unchained

Današnja cena kriptovalute Unchained (UNCHAINED) v živo je $ 0.00005814, s spremembo 0.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UNCHAINED v USD je $ 0.00005814 na UNCHAINED.

Kriptovaluta Unchained je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 58,120, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.91M UNCHAINED. V zadnjih 24 urah se je UNCHAINED trgovalo med $ 0.00005482 (najnižje) in $ 0.00006033 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00098023, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000385.

V kratkoročni uspešnosti se je UNCHAINED premaknil +0.29% v zadnji uri in -35.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Unchained (UNCHAINED)

Tržna kapitalizacija $ 58.12K$ 58.12K $ 58.12K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 58.12K$ 58.12K $ 58.12K Zaloga v obtoku 999.91M 999.91M 999.91M Skupna ponudba 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

