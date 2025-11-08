Današnja cena UIUI

Današnja cena kriptovalute UIUI (UI) v živo je --, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UI v USD je -- na UI.

Kriptovaluta UIUI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,406.57, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 611.00M UI. V zadnjih 24 urah se je UI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02300427, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UI premaknil +0.09% v zadnji uri in -14.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UIUI (UI)

Tržna kapitalizacija $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 25.22K$ 25.22K $ 25.22K Zaloga v obtoku 611.00M 611.00M 611.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

