UIUI Cena (UI)
Današnja cena kriptovalute UIUI (UI) v živo je --, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UI v USD je -- na UI.
Kriptovaluta UIUI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,406.57, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 611.00M UI. V zadnjih 24 urah se je UI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02300427, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je UI premaknil +0.09% v zadnji uri in -14.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija UIUI je $ 15.41K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba UI je 611.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.22K.
+0.09%
+0.10%
-14.75%
-14.75%
Danes je bila sprememba cene UIUI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene UIUI v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene UIUI v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene UIUI v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+0.10%
|30 dni
|$ 0
|-15.46%
|60 dni
|$ 0
|-99.75%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena UIUI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth
Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol.
The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job.
UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human.
Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
