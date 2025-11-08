BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute UIUI v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija UI je 15,406.57 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o UI

Informacije o ceni UI

Kaj je UI

Bela knjiga UI

Uradna spletna stran UI

Tokenomika UI

Napoved cen UI

UIUI Logotip

UIUI Cena (UI)

Nerazporejeno

Cena 1 UI v USD v živo:

--
----
+0.10%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
UIUI (UI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:33:47 (UTC+8)

Današnja cena UIUI

Današnja cena kriptovalute UIUI (UI) v živo je --, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UI v USD je -- na UI.

Kriptovaluta UIUI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,406.57, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 611.00M UI. V zadnjih 24 urah se je UI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02300427, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UI premaknil +0.09% v zadnji uri in -14.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UIUI (UI)

$ 15.41K
$ 15.41K$ 15.41K

--
----

$ 25.22K
$ 25.22K$ 25.22K

611.00M
611.00M 611.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija UIUI je $ 15.41K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba UI je 611.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.22K.

Zgodovina cene UIUI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02300427
$ 0.02300427$ 0.02300427

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+0.10%

-14.75%

-14.75%

Zgodovina cen UIUI (UI) v USD

Danes je bila sprememba cene UIUI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene UIUI v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene UIUI v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene UIUI v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+0.10%
30 dni$ 0-15.46%
60 dni$ 0-99.75%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto UIUI

Napoved cene UIUI (UI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen UIUI (UI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena UIUI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute UIUI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen UI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute UIUI.

Kaj je UIUI (UI)

We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth

Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol.

The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job.

UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human.

Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o UIUI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta UIUI?
Če bi kriptovaluta UIUI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute UIUI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:33:47 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti UIUI (UI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti UIUI

