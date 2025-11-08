Današnja cena Tuff

Današnja cena kriptovalute Tuff (TUFF) v živo je --, s spremembo 0.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TUFF v USD je -- na TUFF.

Kriptovaluta Tuff je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 29,223, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.96M TUFF. V zadnjih 24 urah se je TUFF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00226927, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TUFF premaknil -- v zadnji uri in -12.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tuff (TUFF)

Trenutna tržna kapitalizacija Tuff je $ 29.22K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TUFF je 999.96M, skupna ponudba pa znaša 999964159.954774. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.22K.