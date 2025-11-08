Današnja cena TTAJ

Današnja cena kriptovalute TTAJ (TTAJ) v živo je $ 0.00261171, s spremembo 6.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TTAJ v USD je $ 0.00261171 na TTAJ.

Kriptovaluta TTAJ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 290,895, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 111.00M TTAJ. V zadnjih 24 urah se je TTAJ trgovalo med $ 0.00254651 (najnižje) in $ 0.00278656 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00996565, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00217406.

V kratkoročni uspešnosti se je TTAJ premaknil -0.96% v zadnji uri in -10.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TTAJ (TTAJ)

Tržna kapitalizacija $ 290.90K$ 290.90K $ 290.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 290.90K$ 290.90K $ 290.90K Zaloga v obtoku 111.00M 111.00M 111.00M Skupna ponudba 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija TTAJ je $ 290.90K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TTAJ je 111.00M, skupna ponudba pa znaša 111000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 290.90K.