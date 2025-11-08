Današnja cena TriasLab

Današnja cena kriptovalute TriasLab (TRIAS) v živo je $ 0.736125, s spremembo 7.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRIAS v USD je $ 0.736125 na TRIAS.

Kriptovaluta TriasLab je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,392,174, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00M TRIAS. V zadnjih 24 urah se je TRIAS trgovalo med $ 0.677496 (najnižje) in $ 0.751672 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 31.7, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.503927.

V kratkoročni uspešnosti se je TRIAS premaknil +4.97% v zadnji uri in +1.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TriasLab (TRIAS)

Tržna kapitalizacija $ 7.39M$ 7.39M $ 7.39M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.39M$ 7.39M $ 7.39M Zaloga v obtoku 10.00M 10.00M 10.00M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija TriasLab je $ 7.39M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TRIAS je 10.00M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.39M.