Današnja cena TrendBot

Današnja cena kriptovalute TrendBot (TRENDBOT) v živo je $ 0.00001417, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRENDBOT v USD je $ 0.00001417 na TRENDBOT.

Kriptovaluta TrendBot je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,169.35, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B TRENDBOT. V zadnjih 24 urah se je TRENDBOT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02383769, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000388.

V kratkoročni uspešnosti se je TRENDBOT premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TrendBot (TRENDBOT)

Tržna kapitalizacija $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

