Današnja cena Transfidelity

Današnja cena kriptovalute Transfidelity (FIDEL) v živo je $ 0.356789, s spremembo 6.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FIDEL v USD je $ 0.356789 na FIDEL.

Kriptovaluta Transfidelity je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 358,516, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M FIDEL. V zadnjih 24 urah se je FIDEL trgovalo med $ 0.328742 (najnižje) in $ 0.373847 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.8633, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.300764.

V kratkoročni uspešnosti se je FIDEL premaknil -0.44% v zadnji uri in -8.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Transfidelity (FIDEL)

Tržna kapitalizacija $ 358.52K$ 358.52K $ 358.52K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 358.52K$ 358.52K $ 358.52K Zaloga v obtoku 1.00M 1.00M 1.00M Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

