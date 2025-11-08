Današnja cena TikTrix

Današnja cena kriptovalute TikTrix (TRIX) v živo je $ 0.03565089, s spremembo 15.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRIX v USD je $ 0.03565089 na TRIX.

Kriptovaluta TikTrix je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,431,809, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 152.36M TRIX. V zadnjih 24 urah se je TRIX trgovalo med $ 0.02834876 (najnižje) in $ 0.03565562 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.258948, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0254896.

V kratkoročni uspešnosti se je TRIX premaknil -0.01% v zadnji uri in -29.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TikTrix (TRIX)

Tržna kapitalizacija $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 71.30M$ 71.30M $ 71.30M Zaloga v obtoku 152.36M 152.36M 152.36M Skupna ponudba 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

