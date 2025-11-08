Taboo Cena (TABOO)
Današnja cena kriptovalute Taboo (TABOO) v živo je --, s spremembo 1.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TABOO v USD je -- na TABOO.
Kriptovaluta Taboo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 346,241, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.78B TABOO. V zadnjih 24 urah se je TABOO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.063936, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je TABOO premaknil -0.83% v zadnji uri in -13.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Taboo je $ 346.24K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TABOO je 9.78B, skupna ponudba pa znaša 9782678080.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 346.24K.
Danes je bila sprememba cene Taboo v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Taboo v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Taboo v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Taboo v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+1.48%
|30 dni
|$ 0
|-33.55%
|60 dni
|$ 0
|-12.08%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Taboo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.
From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.
Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.
However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.
Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.
Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?
The answer to all these questions is TABOO.
Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.