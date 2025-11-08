BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Taboo v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija TABOO je 346,241 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TABOO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Taboo v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija TABOO je 346,241 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TABOO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TABOO

Informacije o ceni TABOO

Kaj je TABOO

Uradna spletna stran TABOO

Tokenomika TABOO

Napoved cen TABOO

Taboo Logotip

Taboo Cena (TABOO)

Nerazporejeno

Cena 1 TABOO v USD v živo:

--
----
+1.30%1D
mexc
USD
Taboo (TABOO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:19:42 (UTC+8)

Današnja cena Taboo

Današnja cena kriptovalute Taboo (TABOO) v živo je --, s spremembo 1.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TABOO v USD je -- na TABOO.

Kriptovaluta Taboo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 346,241, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.78B TABOO. V zadnjih 24 urah se je TABOO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.063936, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TABOO premaknil -0.83% v zadnji uri in -13.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Taboo (TABOO)

$ 346.24K
$ 346.24K$ 346.24K

--
----

$ 346.24K
$ 346.24K$ 346.24K

9.78B
9.78B 9.78B

9,782,678,080.0
9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Trenutna tržna kapitalizacija Taboo je $ 346.24K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TABOO je 9.78B, skupna ponudba pa znaša 9782678080.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 346.24K.

Zgodovina cene Taboo, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.063936
$ 0.063936$ 0.063936

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

+1.48%

-13.42%

-13.42%

Zgodovina cen Taboo (TABOO) v USD

Danes je bila sprememba cene Taboo v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Taboo v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Taboo v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Taboo v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+1.48%
30 dni$ 0-33.55%
60 dni$ 0-12.08%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Taboo

Napoved cene Taboo (TABOO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TABOO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Taboo (TABOO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Taboo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Taboo (TABOO)

Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.

From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.

Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.

However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.

Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.

Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?

The answer to all these questions is TABOO.

Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.

Vir Taboo (TABOO)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Taboo

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Taboo?
Če bi kriptovaluta Taboo rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Taboo.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:19:42 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Taboo

