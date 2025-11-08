Današnja cena Synthswap

Današnja cena kriptovalute Synthswap (SYNTH) v živo je $ 0.111174, s spremembo 12.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SYNTH v USD je $ 0.111174 na SYNTH.

Kriptovaluta Synthswap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 24,469, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 220.10K SYNTH. V zadnjih 24 urah se je SYNTH trgovalo med $ 0.097803 (najnižje) in $ 0.113739 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 82.91, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.093719.

V kratkoročni uspešnosti se je SYNTH premaknil -0.28% v zadnji uri in -3.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Synthswap (SYNTH)

Tržna kapitalizacija $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Zaloga v obtoku 220.10K 220.10K 220.10K Skupna ponudba 220,096.0 220,096.0 220,096.0

Trenutna tržna kapitalizacija Synthswap je $ 24.47K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SYNTH je 220.10K, skupna ponudba pa znaša 220096.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.47K.