Današnja cena kriptovalute Synthswap v živo je 0.111174 USD. Tržna kapitalizacija SYNTH je 24,469 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SYNTH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Synthswap Cena (SYNTH)

Cena 1 SYNTH v USD v živo:

$0.111174
$0.111174
+12.90%1D
Synthswap (SYNTH) Live Price Chart
Današnja cena Synthswap

Današnja cena kriptovalute Synthswap (SYNTH) v živo je $ 0.111174, s spremembo 12.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SYNTH v USD je $ 0.111174 na SYNTH.

Kriptovaluta Synthswap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 24,469, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 220.10K SYNTH. V zadnjih 24 urah se je SYNTH trgovalo med $ 0.097803 (najnižje) in $ 0.113739 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 82.91, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.093719.

V kratkoročni uspešnosti se je SYNTH premaknil -0.28% v zadnji uri in -3.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Synthswap (SYNTH)

$ 24.47K

--

$ 24.47K

220.10K

Trenutna tržna kapitalizacija Synthswap je $ 24.47K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SYNTH je 220.10K, skupna ponudba pa znaša 220096.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.47K.

Zgodovina cene Synthswap, USD

$ 0.097803
$ 0.113739
$ 0.097803

$ 0.113739

$ 82.91

-0.28%

+12.94%

-3.02%

-3.02%

Zgodovina cen Synthswap (SYNTH) v USD

Danes je bila sprememba cene Synthswap v USD $ +0.0127394.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Synthswap v USD $ -0.0224494547.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Synthswap v USD $ -0.0198556541.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Synthswap v USD $ -0.0837915602482897.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0127394+12.94%
30 dni$ -0.0224494547-20.19%
60 dni$ -0.0198556541-17.85%
90 dni$ -0.0837915602482897-42.97%

Napoved cene za kriptovaluto Synthswap

Napoved cene Synthswap (SYNTH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SYNTH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Synthswap (SYNTH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Synthswap lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Synthswap v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SYNTH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Synthswap.

Kaj je Synthswap (SYNTH)

What is the project about? First fully audited and native DEX on Base. We will also offer V3 and V4 tech alongside other DeFi products

What makes your project unique? Synthswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) in the Base ecosystem. Compared to its competitors, Synthswap will enable trading with the lowest fees! Rewards from Staking and Yield Farming will be among the most lucrative.

History of your project. Launched today

What’s next for your project? Bring more features like V3, V4, more token utility and grow the dexes volume and userbase

What can your token be used for? Stake for real yield (platform fee sharing), Governance, Launchpad allocation.

Vir Synthswap (SYNTH)

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Synthswap

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Synthswap?
Če bi kriptovaluta Synthswap rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Synthswap.
Pomembne panožne novosti Synthswap (SYNTH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Synthswap

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.3369

$0.28226

$0.01210

$1.697

$0.000008413

