Današnja cena kriptovalute Swash v živo je 0.00173571 USD. Tržna kapitalizacija SWASH je 1,726,909 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SWASH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SWASH

Informacije o ceni SWASH

Kaj je SWASH

Uradna spletna stran SWASH

Tokenomika SWASH

Napoved cen SWASH

Swash Logotip

Swash Cena (SWASH)

Nerazporejeno

Cena 1 SWASH v USD v živo:

$0.00173571
-1.90%1D
mexc
Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Swash (SWASH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:31:08 (UTC+8)

Današnja cena Swash

Današnja cena kriptovalute Swash (SWASH) v živo je $ 0.00173571, s spremembo 1.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SWASH v USD je $ 0.00173571 na SWASH.

Kriptovaluta Swash je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,726,909, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 994.96M SWASH. V zadnjih 24 urah se je SWASH trgovalo med $ 0.00172292 (najnižje) in $ 0.00177038 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.95025, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00161107.

V kratkoročni uspešnosti se je SWASH premaknil +0.06% v zadnji uri in -4.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Swash (SWASH)

$ 1.73M
--
$ 1.74M
994.96M
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Swash je $ 1.73M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SWASH je 994.96M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.74M.

Zgodovina cene Swash, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00172292
24H Nizka
$ 0.00177038
24H Visoka

$ 0.00172292
$ 0.00177038
$ 0.95025
$ 0.00161107
+0.06%

-1.95%

-4.17%

-4.17%

Zgodovina cen Swash (SWASH) v USD

Danes je bila sprememba cene Swash v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Swash v USD $ -0.0003234863.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Swash v USD $ -0.0006258803.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Swash v USD $ -0.0014888223163956896.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-1.95%
30 dni$ -0.0003234863-18.63%
60 dni$ -0.0006258803-36.05%
90 dni$ -0.0014888223163956896-46.17%

Napoved cene za kriptovaluto Swash

Napoved cene Swash (SWASH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SWASH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Swash (SWASH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Swash lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Swash v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SWASH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Swash.

Kaj je Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu.

Vir Swash (SWASH)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Swash

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Swash?
Če bi kriptovaluta Swash rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Swash.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:31:08 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Swash (SWASH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Swash

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.