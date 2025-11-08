Današnja cena Swash

Današnja cena kriptovalute Swash (SWASH) v živo je $ 0.00173571, s spremembo 1.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SWASH v USD je $ 0.00173571 na SWASH.

Kriptovaluta Swash je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,726,909, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 994.96M SWASH. V zadnjih 24 urah se je SWASH trgovalo med $ 0.00172292 (najnižje) in $ 0.00177038 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.95025, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00161107.

V kratkoročni uspešnosti se je SWASH premaknil +0.06% v zadnji uri in -4.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Swash (SWASH)

Tržna kapitalizacija $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Zaloga v obtoku 994.96M 994.96M 994.96M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Swash je $ 1.73M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SWASH je 994.96M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.74M.