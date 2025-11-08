Današnja cena Sus

Današnja cena kriptovalute Sus (SUS) v živo je --, s spremembo 5.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUS v USD je -- na SUS.

Kriptovaluta Sus je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,667.85, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.51M SUS. V zadnjih 24 urah se je SUS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00493113, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SUS premaknil -0.19% v zadnji uri in -13.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sus (SUS)

Tržna kapitalizacija $ 14.67K$ 14.67K $ 14.67K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.67K$ 14.67K $ 14.67K Zaloga v obtoku 999.51M 999.51M 999.51M Skupna ponudba 999,514,014.126703 999,514,014.126703 999,514,014.126703

Trenutna tržna kapitalizacija Sus je $ 14.67K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUS je 999.51M, skupna ponudba pa znaša 999514014.126703. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.67K.