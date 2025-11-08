Današnja cena Superseed

Današnja cena kriptovalute Superseed (SUPR) v živo je $ 0.00052238, s spremembo 8.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUPR v USD je $ 0.00052238 na SUPR.

Kriptovaluta Superseed je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 777,394, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.49B SUPR. V zadnjih 24 urah se je SUPR trgovalo med $ 0.00047607 (najnižje) in $ 0.0005292 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00355003, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00045024.

V kratkoročni uspešnosti se je SUPR premaknil -0.82% v zadnji uri in -13.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Superseed (SUPR)

Tržna kapitalizacija $ 777.39K$ 777.39K $ 777.39K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Zaloga v obtoku 1.49B 1.49B 1.49B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Superseed je $ 777.39K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUPR je 1.49B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.23M.