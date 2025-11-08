Današnja cena SULLY

Današnja cena kriptovalute SULLY (SULLY) v živo je --, s spremembo 20.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SULLY v USD je -- na SULLY.

Kriptovaluta SULLY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 170,986, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 849.83M SULLY. V zadnjih 24 urah se je SULLY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00134211, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SULLY premaknil -0.78% v zadnji uri in +7.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SULLY (SULLY)

Tržna kapitalizacija $ 170.99K$ 170.99K $ 170.99K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 170.99K$ 170.99K $ 170.99K Zaloga v obtoku 849.83M 849.83M 849.83M Skupna ponudba 849,834,087.446474 849,834,087.446474 849,834,087.446474

