Današnja cena Stream Guy

Današnja cena kriptovalute Stream Guy (STREAMGUY) v živo je $ 0.00001624, s spremembo 3.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STREAMGUY v USD je $ 0.00001624 na STREAMGUY.

Kriptovaluta Stream Guy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16,233.74, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.79M STREAMGUY. V zadnjih 24 urah se je STREAMGUY trgovalo med $ 0.00001559 (najnižje) in $ 0.00001753 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00147765, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001537.

V kratkoročni uspešnosti se je STREAMGUY premaknil -0.24% v zadnji uri in -27.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Stream Guy (STREAMGUY)

Tržna kapitalizacija $ 16.23K$ 16.23K $ 16.23K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.23K$ 16.23K $ 16.23K Zaloga v obtoku 999.79M 999.79M 999.79M Skupna ponudba 999,789,267.064675 999,789,267.064675 999,789,267.064675

Trenutna tržna kapitalizacija Stream Guy je $ 16.23K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STREAMGUY je 999.79M, skupna ponudba pa znaša 999789267.064675. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.23K.