Današnja cena Stockify v živo je 0.00002446 USD. Spremljajte posodobitve cen STK v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen STK.Današnja cena Stockify v živo je 0.00002446 USD. Spremljajte posodobitve cen STK v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen STK.

Več o STK

Informacije o ceni STK

Uradna spletna stran STK

Tokenomika STK

Napoved cen STK

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Stockify Logotip

Stockify Cena (STK)

Nerazporejeno

Cena 1 STK v USD v živo:

--
----
-3.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Stockify (STK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:50:25 (UTC+8)

Informacije o ceni Stockify (STK) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00002441
$ 0.00002441$ 0.00002441
24H Nizka
$ 0.00002613
$ 0.00002613$ 0.00002613
24H Visoka

$ 0.00002441
$ 0.00002441$ 0.00002441

$ 0.00002613
$ 0.00002613$ 0.00002613

$ 0.00073727
$ 0.00073727$ 0.00073727

$ 0.0000235
$ 0.0000235$ 0.0000235

-0.14%

-3.31%

-5.99%

-5.99%

Cena Stockify (STK) v realnem času je $0.00002446. V zadnjih 24 urah se je STK trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00002441 in najvišjo vrednostjo $ 0.00002613, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena STK v vseh časov je $ 0.00073727, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.0000235.

Kratkoročna uspešnost STK se je v zadnji uri spremenila za -0.14%, v 24 urah -3.31% in v 7 dneh -5.99%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Stockify (STK)

$ 24.45K
$ 24.45K$ 24.45K

--
----

$ 24.45K
$ 24.45K$ 24.45K

999.34M
999.34M 999.34M

999,339,067.496904
999,339,067.496904 999,339,067.496904

Trenutna tržna kapitalizacija Stockify je $ 24.45K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STK je 999.34M, skupna ponudba pa znaša 999339067.496904. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.45K.

Zgodovina cen Stockify (STK) v USD

Danes je bila sprememba cene Stockify v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Stockify v USD $ -0.0000093750.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Stockify v USD $ -0.0000165303.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Stockify v USD $ -0.0001140177838167014.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-3.31%
30 dni$ -0.0000093750-38.32%
60 dni$ -0.0000165303-67.58%
90 dni$ -0.0001140177838167014-82.33%

Kaj je Stockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Stockify (STK)

Uradna spletna stran

Napoved cene Stockify (USD)

Koliko bo Stockify (STK) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Stockify (STK) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Stockify.

Preverite napoved cene Stockify zdaj!

STK v lokalne valute

Tokenomika Stockify (STK)

Z razumevanjem tokenomike Stockify (STK) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko STK zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Stockify (STK)

Koliko je danes vreden Stockify (STK)?
Cena STK v živo v USD je 0.00002446 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena STK v USD?
Trenutna cena STK v USD je $ 0.00002446. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Stockify?
Tržna kapitalizacija za STK je $ 24.45K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok STK?
Razpoložljivi obtok STK je 999.34M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini STK?
STK je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.00073727 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena STK vseh časov (ATL)?
STK vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.0000235 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja STK?
24-urni volumen trgovanja v živo za STK je -- USD.
Bo STK zrasel?
Cena STK se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen STK.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:50:25 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Stockify (STK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.