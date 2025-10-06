Informacije o ceni Stockify (STK) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.00002441 $ 0.00002441 $ 0.00002441 24H Nizka $ 0.00002613 $ 0.00002613 $ 0.00002613 24H Visoka 24H Nizka $ 0.00002441$ 0.00002441 $ 0.00002441 24H Visoka $ 0.00002613$ 0.00002613 $ 0.00002613 Najvišja vseh časov $ 0.00073727$ 0.00073727 $ 0.00073727 Najnižja cena $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 Sprememba cene (1H) -0.14% Sprememba cene (1D) -3.31% Sprememba cene (7D) -5.99% Sprememba cene (7D) -5.99%

Cena Stockify (STK) v realnem času je $0.00002446. V zadnjih 24 urah se je STK trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00002441 in najvišjo vrednostjo $ 0.00002613, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena STK v vseh časov je $ 0.00073727, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.0000235.

Kratkoročna uspešnost STK se je v zadnji uri spremenila za -0.14%, v 24 urah -3.31% in v 7 dneh -5.99%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Stockify (STK)

Tržna kapitalizacija $ 24.45K$ 24.45K $ 24.45K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 24.45K$ 24.45K $ 24.45K Zaloga v obtoku 999.34M 999.34M 999.34M Skupna ponudba 999,339,067.496904 999,339,067.496904 999,339,067.496904

Trenutna tržna kapitalizacija Stockify je $ 24.45K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STK je 999.34M, skupna ponudba pa znaša 999339067.496904. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.45K.