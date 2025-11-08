Današnja cena Stakecube

Današnja cena kriptovalute Stakecube (SCC) v živo je $ 0.00575598, s spremembo 9.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SCC v USD je $ 0.00575598 na SCC.

Kriptovaluta Stakecube je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 94,172, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 16.36M SCC. V zadnjih 24 urah se je SCC trgovalo med $ 0.00511652 (najnižje) in $ 0.00678299 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.64, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SCC premaknil -0.02% v zadnji uri in +0.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Stakecube (SCC)

Tržna kapitalizacija $ 94.17K$ 94.17K $ 94.17K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 94.19K$ 94.19K $ 94.19K Zaloga v obtoku 16.36M 16.36M 16.36M Skupna ponudba 16,363,313.91163954 16,363,313.91163954 16,363,313.91163954

Trenutna tržna kapitalizacija Stakecube je $ 94.17K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SCC je 16.36M, skupna ponudba pa znaša 16363313.91163954. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 94.19K.