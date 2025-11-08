BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute stabble v živo je 0.00465445 USD. Tržna kapitalizacija STB je 459,868 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o STB

Informacije o ceni STB

Kaj je STB

Bela knjiga STB

Uradna spletna stran STB

Tokenomika STB

Napoved cen STB

stabble Logotip

stabble Cena (STB)

Nerazporejeno

Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:17:46 (UTC+8)

Današnja cena stabble

Današnja cena kriptovalute stabble (STB) v živo je $ 0.00465445, s spremembo 0.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STB v USD je $ 0.00465445 na STB.

Kriptovaluta stabble je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 459,868, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 98.80M STB. V zadnjih 24 urah se je STB trgovalo med $ 0.00465458 (najnižje) in $ 0.00481911 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04127941, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00301014.

V kratkoročni uspešnosti se je STB premaknil -0.34% v zadnji uri in -24.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije stabble (STB)

Trenutna tržna kapitalizacija stabble je $ 459.87K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STB je 98.80M, skupna ponudba pa znaša 500000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.33M.

Zgodovina cene stabble, USD

Zgodovina cen stabble (STB) v USD

Danes je bila sprememba cene stabble v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene stabble v USD $ -0.0015937395.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene stabble v USD $ +0.0018368535.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene stabble v USD $ -0.0030194591053883495.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.92%
30 dni$ -0.0015937395-34.24%
60 dni$ +0.0018368535+39.46%
90 dni$ -0.0030194591053883495-39.34%

Napoved cene za kriptovaluto stabble

Napoved cene stabble (STB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen stabble (STB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena stabble lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute stabble v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen STB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute stabble.

Kaj je stabble (STB)

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These innovative features provide LPs with expanded yield farming opportunities and hedging tools.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o stabble

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta stabble?
Če bi kriptovaluta stabble rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute stabble.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:17:46 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti stabble (STB)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti stabble

