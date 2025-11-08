Današnja cena stabble

Današnja cena kriptovalute stabble (STB) v živo je $ 0.00465445, s spremembo 0.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STB v USD je $ 0.00465445 na STB.

Kriptovaluta stabble je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 459,868, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 98.80M STB. V zadnjih 24 urah se je STB trgovalo med $ 0.00465458 (najnižje) in $ 0.00481911 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04127941, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00301014.

V kratkoročni uspešnosti se je STB premaknil -0.34% v zadnji uri in -24.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije stabble (STB)

Tržna kapitalizacija $ 459.87K$ 459.87K $ 459.87K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Zaloga v obtoku 98.80M 98.80M 98.80M Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

