Današnja cena Squill

Današnja cena kriptovalute Squill (SQUILL) v živo je $ 0.094935, s spremembo 0.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SQUILL v USD je $ 0.094935 na SQUILL.

Kriptovaluta Squill je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 336,323, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.54M SQUILL. V zadnjih 24 urah se je SQUILL trgovalo med $ 0.094176 (najnižje) in $ 0.095789 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.523435, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.069945.

V kratkoročni uspešnosti se je SQUILL premaknil -- v zadnji uri in -16.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Squill (SQUILL)

Tržna kapitalizacija $ 336.32K$ 336.32K $ 336.32K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 949.35K$ 949.35K $ 949.35K Zaloga v obtoku 3.54M 3.54M 3.54M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

