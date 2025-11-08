Današnja cena SPLASH

Današnja cena kriptovalute SPLASH (SPLASH) v živo je $ 0.01636751, s spremembo 9.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPLASH v USD je $ 0.01636751 na SPLASH.

Kriptovaluta SPLASH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 163,503, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00M SPLASH. V zadnjih 24 urah se je SPLASH trgovalo med $ 0.01484921 (najnižje) in $ 0.01673543 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.051178, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00494731.

V kratkoročni uspešnosti se je SPLASH premaknil -0.32% v zadnji uri in +12.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SPLASH (SPLASH)

Tržna kapitalizacija $ 163.50K$ 163.50K $ 163.50K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 163.50K$ 163.50K $ 163.50K Zaloga v obtoku 10.00M 10.00M 10.00M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija SPLASH je $ 163.50K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SPLASH je 10.00M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 163.50K.