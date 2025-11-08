Današnja cena SPICE

Današnja cena kriptovalute SPICE (SPICE) v živo je $ 0.00001183, s spremembo 2.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPICE v USD je $ 0.00001183 na SPICE.

Kriptovaluta SPICE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 199,511, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 16.83B SPICE. V zadnjih 24 urah se je SPICE trgovalo med $ 0.00001146 (najnižje) in $ 0.00001292 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00058222, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000957.

V kratkoročni uspešnosti se je SPICE premaknil -1.22% v zadnji uri in +3.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SPICE (SPICE)

Tržna kapitalizacija $ 199.51K$ 199.51K $ 199.51K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 823.15K$ 823.15K $ 823.15K Zaloga v obtoku 16.83B 16.83B 16.83B Skupna ponudba 69,419,656,524.86246 69,419,656,524.86246 69,419,656,524.86246

