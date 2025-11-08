Današnja cena Speedrun

Današnja cena kriptovalute Speedrun (SPEED) v živo je --, s spremembo 6.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPEED v USD je -- na SPEED.

Kriptovaluta Speedrun je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 452,828, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SPEED. V zadnjih 24 urah se je SPEED trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00101774, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SPEED premaknil +2.23% v zadnji uri in +65.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Speedrun (SPEED)

Trenutna tržna kapitalizacija Speedrun je $ 452.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SPEED je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 452.83K.