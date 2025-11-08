Današnja cena SparkDEX

Današnja cena kriptovalute SparkDEX (SPRK) v živo je $ 0.02562275, s spremembo 7.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPRK v USD je $ 0.02562275 na SPRK.

Kriptovaluta SparkDEX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,708,621, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 66.64M SPRK. V zadnjih 24 urah se je SPRK trgovalo med $ 0.02345475 (najnižje) in $ 0.02578079 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04726344, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01998888.

V kratkoročni uspešnosti se je SPRK premaknil +0.36% v zadnji uri in +9.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SparkDEX (SPRK)

Tržna kapitalizacija $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 25.52M$ 25.52M $ 25.52M Zaloga v obtoku 66.64M 66.64M 66.64M Skupna ponudba 995,456,372.0 995,456,372.0 995,456,372.0

Trenutna tržna kapitalizacija SparkDEX je $ 1.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SPRK je 66.64M, skupna ponudba pa znaša 995456372.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.52M.