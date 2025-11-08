Današnja cena Sovryn

Današnja cena kriptovalute Sovryn (SOV) v živo je $ 0.14752, s spremembo 2.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOV v USD je $ 0.14752 na SOV.

Kriptovaluta Sovryn je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,333,828, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 49.71M SOV. V zadnjih 24 urah se je SOV trgovalo med $ 0.142112 (najnižje) in $ 0.147659 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 43.98, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.087564.

V kratkoročni uspešnosti se je SOV premaknil -0.08% v zadnji uri in -5.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sovryn (SOV)

Tržna kapitalizacija $ 7.33M$ 7.33M $ 7.33M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.75M$ 14.75M $ 14.75M Zaloga v obtoku 49.71M 49.71M 49.71M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Sovryn je $ 7.33M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SOV je 49.71M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.75M.