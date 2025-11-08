sonar Cena (S0X)
Današnja cena kriptovalute sonar (S0X) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz S0X v USD je -- na S0X.
Kriptovaluta sonar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,403.78, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 947.27M S0X. V zadnjih 24 urah se je S0X trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je S0X premaknil -- v zadnji uri in -58.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija sonar je $ 11.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba S0X je 947.27M, skupna ponudba pa znaša 999943975.49297. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.04K.
--
--
-58.97%
-58.97%
Danes je bila sprememba cene sonar v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene sonar v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene sonar v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene sonar v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ 0
|-88.37%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena sonar lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
SONAR – On-chain Made Simple
SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.
SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:
“What tokens are inside this wallet?”
“Who are the top holders of this contract?”
“Show me recent inflows and outflows for this address.”
The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.
Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:
Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.
Place swaps and positions through Jupiter.
Buy and sell meme tokens on Pump.fun.
This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.
SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.
Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.
In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.
With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.