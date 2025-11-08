Današnja cena SOLPUMP

Današnja cena kriptovalute SOLPUMP (SOLPUMP) v živo je $ 0.01592484, s spremembo 12.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOLPUMP v USD je $ 0.01592484 na SOLPUMP.

Kriptovaluta SOLPUMP je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,445,179, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 90.74M SOLPUMP. V zadnjih 24 urah se je SOLPUMP trgovalo med $ 0.01368387 (najnižje) in $ 0.01660438 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02417307, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00712638.

V kratkoročni uspešnosti se je SOLPUMP premaknil -0.10% v zadnji uri in +12.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SOLPUMP (SOLPUMP)

Tržna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M Zaloga v obtoku 90.74M 90.74M 90.74M Skupna ponudba 189,625,431.826852 189,625,431.826852 189,625,431.826852

