Današnja cena SolControl

Današnja cena kriptovalute SolControl (SCTRL) v živo je --, s spremembo 3.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SCTRL v USD je -- na SCTRL.

Kriptovaluta SolControl je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 227,356, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.01B SCTRL. V zadnjih 24 urah se je SCTRL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00296632, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SCTRL premaknil -0.45% v zadnji uri in -48.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SolControl (SCTRL)

Tržna kapitalizacija $ 227.36K$ 227.36K $ 227.36K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 227.36K$ 227.36K $ 227.36K Zaloga v obtoku 1.01B 1.01B 1.01B Skupna ponudba 1,011,714,067.103332 1,011,714,067.103332 1,011,714,067.103332

