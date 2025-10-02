Tokenomika Snake (SNK)
Tokenomika in analiza cen Snake (SNK)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Snake (SNK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Snake (SNK)
SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors.
Tokenomika Snake (SNK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Snake (SNK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SNK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SNK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SNK, raziščite ceno žetona SNK v živo!
