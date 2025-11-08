Današnja cena SmartPractice

Današnja cena kriptovalute SmartPractice (SMRT) v živo je --, s spremembo 5.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SMRT v USD je -- na SMRT.

Kriptovaluta SmartPractice je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 188,935, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M SMRT. V zadnjih 24 urah se je SMRT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00122283, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SMRT premaknil -0.74% v zadnji uri in +5.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SmartPractice (SMRT)

Tržna kapitalizacija $ 188.94K$ 188.94K $ 188.94K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 188.94K$ 188.94K $ 188.94K Zaloga v obtoku 999.98M 999.98M 999.98M Skupna ponudba 999,976,707.9581642 999,976,707.9581642 999,976,707.9581642

