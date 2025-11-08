Današnja cena Smart Layer Network

Današnja cena kriptovalute Smart Layer Network (SLN) v živo je $ 0.01466146, s spremembo 6.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLN v USD je $ 0.01466146 na SLN.

Kriptovaluta Smart Layer Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,152,907, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 78.76M SLN. V zadnjih 24 urah se je SLN trgovalo med $ 0.01387658 (najnižje) in $ 0.01595775 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 7.46, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01234428.

V kratkoročni uspešnosti se je SLN premaknil -1.22% v zadnji uri in +2.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Smart Layer Network (SLN)

Tržna kapitalizacija $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Zaloga v obtoku 78.76M 78.76M 78.76M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

