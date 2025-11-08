Današnja cena SLIPPY

Današnja cena kriptovalute SLIPPY (SLIPPY) v živo je --, s spremembo 1.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLIPPY v USD je -- na SLIPPY.

Kriptovaluta SLIPPY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 122,037, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B SLIPPY. V zadnjih 24 urah se je SLIPPY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00000338, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SLIPPY premaknil -0.39% v zadnji uri in -36.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SLIPPY (SLIPPY)

Tržna kapitalizacija $ 122.04K$ 122.04K $ 122.04K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 122.04K$ 122.04K $ 122.04K Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

