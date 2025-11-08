Današnja cena Skyops

Današnja cena kriptovalute Skyops (SKYOPS) v živo je --, s spremembo 0.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SKYOPS v USD je -- na SKYOPS.

Kriptovaluta Skyops je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16,769.42, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 67.26M SKYOPS. V zadnjih 24 urah se je SKYOPS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00204963, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SKYOPS premaknil -- v zadnji uri in -13.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Skyops (SKYOPS)

Tržna kapitalizacija $ 16.77K$ 16.77K $ 16.77K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 24.93K$ 24.93K $ 24.93K Zaloga v obtoku 67.26M 67.26M 67.26M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Skyops je $ 16.77K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SKYOPS je 67.26M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.93K.