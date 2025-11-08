Današnja cena SKELETON

Današnja cena kriptovalute SKELETON (SKELSUI) v živo je --, s spremembo 17.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SKELSUI v USD je -- na SKELSUI.

Kriptovaluta SKELETON je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 55,515, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SKELSUI. V zadnjih 24 urah se je SKELSUI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SKELSUI premaknil -1.98% v zadnji uri in -11.66% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SKELETON (SKELSUI)

Tržna kapitalizacija $ 55.52K$ 55.52K $ 55.52K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 55.52K$ 55.52K $ 55.52K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija SKELETON je $ 55.52K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SKELSUI je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 55.52K.