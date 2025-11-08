Današnja cena SENATE

Današnja cena kriptovalute SENATE (SENATE) v živo je $ 0.0019956, s spremembo 2.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SENATE v USD je $ 0.0019956 na SENATE.

Kriptovaluta SENATE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 274,459, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 137.53M SENATE. V zadnjih 24 urah se je SENATE trgovalo med $ 0.00191278 (najnižje) in $ 0.00205631 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5.85, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00103497.

V kratkoročni uspešnosti se je SENATE premaknil -0.91% v zadnji uri in -4.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SENATE (SENATE)

Tržna kapitalizacija $ 274.46K$ 274.46K $ 274.46K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 325.86K$ 325.86K $ 325.86K Zaloga v obtoku 137.53M 137.53M 137.53M Skupna ponudba 163,287,975.308217 163,287,975.308217 163,287,975.308217

Trenutna tržna kapitalizacija SENATE je $ 274.46K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SENATE je 137.53M, skupna ponudba pa znaša 163287975.308217. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 325.86K.