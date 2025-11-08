Današnja cena ROY

Današnja cena kriptovalute ROY (ROY) v živo je $ 0.00120977, s spremembo 5.82 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROY v USD je $ 0.00120977 na ROY.

Kriptovaluta ROY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,203,650, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M ROY. V zadnjih 24 urah se je ROY trgovalo med $ 0.00113803 (najnižje) in $ 0.00128454 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00608046, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ROY premaknil +0.50% v zadnji uri in -11.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ROY (ROY)

Tržna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,995,578.322318 999,995,578.322318 999,995,578.322318

