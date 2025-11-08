Današnja cena kriptovalute ROY v živo je 0.00120977 USD. Tržna kapitalizacija ROY je 1,203,650 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ROY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ROY v živo je 0.00120977 USD. Tržna kapitalizacija ROY je 1,203,650 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ROY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute ROY (ROY) v živo je $ 0.00120977, s spremembo 5.82 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROY v USD je $ 0.00120977 na ROY.
Kriptovaluta ROY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,203,650, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M ROY. V zadnjih 24 urah se je ROY trgovalo med $ 0.00113803 (najnižje) in $ 0.00128454 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00608046, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je ROY premaknil +0.50% v zadnji uri in -11.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije ROY (ROY)
$ 1.20M
--
$ 1.20M
1000.00M
999,995,578.322318
Trenutna tržna kapitalizacija ROY je $ 1.20M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ROY je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999995578.322318. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.20M.
Zgodovina cene ROY, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00113803
24H Nizka
$ 0.00128454
24H Visoka
$ 0.00113803
$ 0.00128454
$ 0.00608046
$ 0
+0.50%
-5.82%
-11.36%
-11.36%
Zgodovina cen ROY (ROY) v USD
Danes je bila sprememba cene ROY v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene ROY v USD $ -0.0007007936. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene ROY v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene ROY v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
-5.82%
30 dni
$ -0.0007007936
-57.92%
60 dni
$ 0
--
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto ROY
Napoved cene ROY (ROY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ROY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ROY (ROY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena ROY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ROY v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ROY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ROY.
Kaj je ROY (ROY)
ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell’s history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu.
Če bi kriptovaluta ROY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ROY.
Koliko je kriptovaluta ROY vredna danes?
Današnja cena kriptovalute ROY je $ 0.00120977. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta ROY še vedno dobra naložba?
ROY ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ROY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ROY?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto ROY v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ROY?
Cena kriptovalute ROY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute ROY v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ROY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ROY?
Na ceno ROY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,505.24
+1.69%
ETH
3,450.36
+4.63%
SOL
160.84
+3.49%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.174
+7.44%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ROY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ROY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute ROY gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute ROY letos rasla?
Cena kriptovalute ROY bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ROY (ROY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:26:23 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.