Današnja cena kriptovalute ROY v živo je 0.00120977 USD. Tržna kapitalizacija ROY je 1,203,650 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ROY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ROY v živo je 0.00120977 USD. Tržna kapitalizacija ROY je 1,203,650 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ROY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ROY

Informacije o ceni ROY

Kaj je ROY

Uradna spletna stran ROY

Tokenomika ROY

Napoved cen ROY

ROY Logotip

ROY Cena (ROY)

Nerazporejeno

Cena 1 ROY v USD v živo:

$0.00120977
-5.80%1D
mexc
USD
ROY (ROY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:26:23 (UTC+8)

Današnja cena ROY

Današnja cena kriptovalute ROY (ROY) v živo je $ 0.00120977, s spremembo 5.82 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROY v USD je $ 0.00120977 na ROY.

Kriptovaluta ROY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,203,650, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M ROY. V zadnjih 24 urah se je ROY trgovalo med $ 0.00113803 (najnižje) in $ 0.00128454 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00608046, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ROY premaknil +0.50% v zadnji uri in -11.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ROY (ROY)

$ 1.20M
--
----

$ 1.20M
1000.00M
999,995,578.322318
Trenutna tržna kapitalizacija ROY je $ 1.20M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ROY je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999995578.322318. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.20M.

Zgodovina cene ROY, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00113803
24H Nizka
$ 0.00128454
24H Visoka

$ 0.00113803
$ 0.00128454
$ 0.00608046
$ 0
+0.50%

-5.82%

-11.36%

-11.36%

Zgodovina cen ROY (ROY) v USD

Danes je bila sprememba cene ROY v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene ROY v USD $ -0.0007007936.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene ROY v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene ROY v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-5.82%
30 dni$ -0.0007007936-57.92%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto ROY

Napoved cene ROY (ROY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ROY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ROY (ROY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ROY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ROY v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ROY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ROY.

Kaj je ROY (ROY)

ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell’s history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ROY

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ROY?
Če bi kriptovaluta ROY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ROY.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:26:23 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti ROY (ROY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti ROY

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.