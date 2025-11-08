Današnja cena RingDAO

Današnja cena kriptovalute RingDAO (RING) v živo je $ 0.00097358, s spremembo 5.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RING v USD je $ 0.00097358 na RING.

Kriptovaluta RingDAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,652,262, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.70B RING. V zadnjih 24 urah se je RING trgovalo med $ 0.00091442 (najnižje) in $ 0.00097965 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.30361, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00086953.

V kratkoročni uspešnosti se je RING premaknil -0.03% v zadnji uri in -14.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RingDAO (RING)

Tržna kapitalizacija $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Zaloga v obtoku 1.70B 1.70B 1.70B Skupna ponudba 2,099,840,191.0 2,099,840,191.0 2,099,840,191.0

Trenutna tržna kapitalizacija RingDAO je $ 1.65M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RING je 1.70B, skupna ponudba pa znaša 2099840191.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.04M.