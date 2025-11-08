Današnja cena Reply

Današnja cena kriptovalute Reply (REPLY) v živo je --, s spremembo 14.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz REPLY v USD je -- na REPLY.

Kriptovaluta Reply je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 56,571, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 96.68B REPLY. V zadnjih 24 urah se je REPLY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je REPLY premaknil -0.28% v zadnji uri in -22.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Reply (REPLY)

Tržna kapitalizacija $ 56.57K$ 56.57K $ 56.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 58.51K$ 58.51K $ 58.51K Zaloga v obtoku 96.68B 96.68B 96.68B Skupna ponudba 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutna tržna kapitalizacija Reply je $ 56.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba REPLY je 96.68B, skupna ponudba pa znaša 99999999999.99998. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 58.51K.