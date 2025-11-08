Današnja cena kriptovalute RAGE GUY v živo je 0.00128892 USD. Tržna kapitalizacija RAGE je 1,262,016 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RAGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute RAGE GUY v živo je 0.00128892 USD. Tržna kapitalizacija RAGE je 1,262,016 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RAGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute RAGE GUY (RAGE) v živo je $ 0.00128892, s spremembo 34.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RAGE v USD je $ 0.00128892 na RAGE.
Kriptovaluta RAGE GUY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,262,016, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 984.02M RAGE. V zadnjih 24 urah se je RAGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0.00131884 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00592337, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je RAGE premaknil +0.40% v zadnji uri in -10.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije RAGE GUY (RAGE)
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
--
----
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
984.02M
984.02M 984.02M
984,023,750.997486
984,023,750.997486 984,023,750.997486
Trenutna tržna kapitalizacija RAGE GUY je $ 1.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RAGE je 984.02M, skupna ponudba pa znaša 984023750.997486. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.26M.
Zgodovina cene RAGE GUY, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0.00131884
$ 0.00131884$ 0.00131884
24H Visoka
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00131884
$ 0.00131884$ 0.00131884
$ 0.00592337
$ 0.00592337$ 0.00592337
$ 0
$ 0$ 0
+0.40%
+34.99%
-10.24%
-10.24%
Zgodovina cen RAGE GUY (RAGE) v USD
Danes je bila sprememba cene RAGE GUY v USD $ +0.0003341. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene RAGE GUY v USD $ -0.0002345491. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene RAGE GUY v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene RAGE GUY v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0003341
+34.99%
30 dni
$ -0.0002345491
-18.19%
60 dni
$ 0
--
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto RAGE GUY
Napoved cene RAGE GUY (RAGE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RAGE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen RAGE GUY (RAGE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena RAGE GUY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute RAGE GUY v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RAGE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute RAGE GUY.
Kaj je RAGE GUY (RAGE)
RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.
RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o RAGE GUY
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta RAGE GUY?
Če bi kriptovaluta RAGE GUY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute RAGE GUY.
Koliko je kriptovaluta RAGE GUY vredna danes?
Današnja cena kriptovalute RAGE GUY je $ 0.00128892. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta RAGE GUY še vedno dobra naložba?
RAGE GUY ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v RAGE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto RAGE GUY?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto RAGE GUY v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute RAGE GUY?
Cena kriptovalute RAGE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute RAGE GUY v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena RAGE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute RAGE GUY?
Na ceno RAGE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,556.95
+1.74%
ETH
3,450.91
+4.65%
SOL
160.82
+3.48%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.17
+7.07%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za RAGE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par RAGE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute RAGE GUY gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute RAGE GUY letos rasla?
Cena kriptovalute RAGE GUY bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute RAGE GUY (RAGE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:24:46 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti RAGE GUY (RAGE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.