BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute RAGE GUY v živo je 0.00128892 USD. Tržna kapitalizacija RAGE je 1,262,016 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RAGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute RAGE GUY v živo je 0.00128892 USD. Tržna kapitalizacija RAGE je 1,262,016 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RAGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o RAGE

Informacije o ceni RAGE

Kaj je RAGE

Uradna spletna stran RAGE

Tokenomika RAGE

Napoved cen RAGE

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

RAGE GUY Logotip

RAGE GUY Cena (RAGE)

Nerazporejeno

Cena 1 RAGE v USD v živo:

$0.00128251
$0.00128251$0.00128251
+34.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
RAGE GUY (RAGE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:24:46 (UTC+8)

Današnja cena RAGE GUY

Današnja cena kriptovalute RAGE GUY (RAGE) v živo je $ 0.00128892, s spremembo 34.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RAGE v USD je $ 0.00128892 na RAGE.

Kriptovaluta RAGE GUY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,262,016, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 984.02M RAGE. V zadnjih 24 urah se je RAGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0.00131884 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00592337, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RAGE premaknil +0.40% v zadnji uri in -10.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RAGE GUY (RAGE)

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

--
----

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

984.02M
984.02M 984.02M

984,023,750.997486
984,023,750.997486 984,023,750.997486

Trenutna tržna kapitalizacija RAGE GUY je $ 1.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RAGE je 984.02M, skupna ponudba pa znaša 984023750.997486. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.26M.

Zgodovina cene RAGE GUY, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0.00131884
$ 0.00131884$ 0.00131884
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131884
$ 0.00131884$ 0.00131884

$ 0.00592337
$ 0.00592337$ 0.00592337

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+34.99%

-10.24%

-10.24%

Zgodovina cen RAGE GUY (RAGE) v USD

Danes je bila sprememba cene RAGE GUY v USD $ +0.0003341.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene RAGE GUY v USD $ -0.0002345491.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene RAGE GUY v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene RAGE GUY v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0003341+34.99%
30 dni$ -0.0002345491-18.19%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto RAGE GUY

Napoved cene RAGE GUY (RAGE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RAGE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen RAGE GUY (RAGE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena RAGE GUY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute RAGE GUY v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RAGE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute RAGE GUY.

Kaj je RAGE GUY (RAGE)

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir RAGE GUY (RAGE)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o RAGE GUY

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta RAGE GUY?
Če bi kriptovaluta RAGE GUY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute RAGE GUY.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:24:46 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti RAGE GUY (RAGE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti RAGE GUY

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6680
$0.6680$0.6680

+1,236.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.27407
$0.27407$0.27407

+150.68%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000013493
$0.000013493$0.000013493

+124.88%

0G

0G

0G

$1.520
$1.520$1.520

+45.59%

S

S

S

$0.1818
$0.1818$0.1818

+37.10%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.