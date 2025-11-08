Današnja cena RAGE GUY

Današnja cena kriptovalute RAGE GUY (RAGE) v živo je $ 0.00128892, s spremembo 34.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RAGE v USD je $ 0.00128892 na RAGE.

Kriptovaluta RAGE GUY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,262,016, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 984.02M RAGE. V zadnjih 24 urah se je RAGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0.00131884 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00592337, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RAGE premaknil +0.40% v zadnji uri in -10.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RAGE GUY (RAGE)

Tržna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Zaloga v obtoku 984.02M 984.02M 984.02M Skupna ponudba 984,023,750.997486 984,023,750.997486 984,023,750.997486

Trenutna tržna kapitalizacija RAGE GUY je $ 1.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RAGE je 984.02M, skupna ponudba pa znaša 984023750.997486. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.26M.