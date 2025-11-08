Današnja cena QUANT

Današnja cena kriptovalute QUANT (QUANT) v živo je $ 0.00001906, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QUANT v USD je $ 0.00001906 na QUANT.

Kriptovaluta QUANT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19,062.9, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B QUANT. V zadnjih 24 urah se je QUANT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00085798, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000871.

V kratkoročni uspešnosti se je QUANT premaknil -- v zadnji uri in -20.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije QUANT (QUANT)

Tržna kapitalizacija $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

