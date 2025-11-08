Današnja cena PumpBase

Današnja cena kriptovalute PumpBase (PUMPBASE) v živo je $ 0.00004978, s spremembo 6.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUMPBASE v USD je $ 0.00004978 na PUMPBASE.

Kriptovaluta PumpBase je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49,850, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PUMPBASE. V zadnjih 24 urah se je PUMPBASE trgovalo med $ 0.00004684 (najnižje) in $ 0.00005107 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00127557, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004338.

V kratkoročni uspešnosti se je PUMPBASE premaknil -0.37% v zadnji uri in -22.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PumpBase (PUMPBASE)

Tržna kapitalizacija $ 49.85K$ 49.85K $ 49.85K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 49.85K$ 49.85K $ 49.85K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

